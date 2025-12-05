Прокуратура выявила нарушения на дороге «Москва — Егорьевск — Тума — Касимов»

Прокуратура Клепиковского района проверила состояние дороги «Москва — Егорьевск — Тума — Касимов» и выявила серьезные нарушения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Обочина дороги оказалась ниже нормы на 11 см, а на самом дорожном покрытии есть ямы глубиной более 5 см. Эти проблемы могут представлять опасность для водителей и пешеходов. В связи с этим прокуратура обратилась к директору дорожного предприятия «Рошальское дорожное ремонтно-строительное управление». Также против одного из сотрудников компании начато административное дело. Прокуратура будет следить за тем, чтобы нарушения были устранены.

Фото: прокуратура Рязанской области