Павел Малков: Программа «СВОй бизнес» стала частью большой комплексной системы поддержки защитников и членов их семей

Губернатор, председатель комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Эффективная и конкурентная экономика» Павел Малков принял участие в подведении итогов реализации в Рязанской области и других субъектах страны региональных этапов федеральной программы «СВОй бизнес» для участников спецоперации, ветеранов боевых действий и членов их семей. Мероприятие проходило в формате специальной сессии Комиссии Госсовета РФ.

В работе участвовали генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, первый заместитель Председателя Комитета Госдумы РФ по малому и среднему предпринимательству, руководитель партпроекта «Предпринимательство» партии «Единая Россия» Альфия Когогина, заместитель исполнительного директора Общероссийской общественной организации «Опора России» Светлана Гиляровская, заместитель Председателя Правительства Рязанской области Юлия Швакова, первый заместитель руководителя аппарата Губернатора и Правительства региона Яна Стрельцова, представители инфраструктуры поддержки бизнеса, профильных ведомств из ряда регионов страны, в которых реализуется федеральный проект «СВОй бизнес», участники программы.

В ходе мероприятия были подведены итоги образовательных модулей федерального проекта «СВОй бизнес». Он запущен по инициативе комиссии Госсовета по направлению «Эффективная и конкурентная экономика», возглавляемой Губернатором Павлом Малковым, и реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» при поддержке партии «Единая Россия», Корпорации МСП и «Опоры России». Рязанская область стала пилотным регионом, в настоящее время в проект вовлечен 31 субъект страны.

Губернатор представил опыт региона по реализации этого проекта, рассказал о работе по поддержке участников СВО. «Программа себя прекрасно зарекомендовала. Видим большой интерес не только в Рязанской области, но и в других регионах страны, слышим только самые позитивные отклики. Дальше будем набирать обороты. Со своей стороны сделаем все, что необходимо. Обсуждаем с участниками, как еще усилить проект. Программа „СВОй бизнес“ стала частью большой комплексной системы поддержки бойцов СВО и членов их семей. Помогает освоить предпринимательские навыки, открыть и развивать собственное дело, — сказал Павел Малков. — Поддержка участников СВО и их семей — безусловный приоритет. Работает целый комплекс федеральных и региональных мер поддержки, которые расширяются. В том числе помогаем с трудоустройством, с открытием и развитием бизнеса».

Глава региона отметил, что в Рязанской области проект постоянно развивается, образовательный интенсив дополнен серьезной практической работой. На базе центра «Мой бизнес» запускается специальная программа наставничества, индивидуальное сопровождение участников проекта, включающее этап реализации бизнес-идей.

Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич подчеркнул: «Девять месяцев назад в Рязани мы вместе с Губернатором Павлом Малковым и другими коллегами дали старт программе „СВОй бизнес“ в пилотном режиме. Сегодня здесь уже завершился второй поток. Аудитория проекта уникальна. Это люди, которые были на передовой, они как никто другой ценят каждый момент, умеют ставить цели и достигать их. И нам важно быть им по-настоящему полезными. Мы постоянно „докручивали“ программу, получая обратную связь от регионов и самих ветеранов. В результате у нас получился по-настоящему уникальный проект, который не для галочки, а для людей и про людей. Участниками уже стали почти 700 ветеранов и членов их семей из 31 региона России. География продолжает расширяться, активно поступают заявки от регионов на 2026 год».

Павел Малков и Александр Исаевич вручили рязанцам сертификаты об успешном прохождении программы второго потока и поблагодарили за поддержку всех партнеров проекта «СВОй бизнес».

В ходе мероприятия представители органов власти из Забайкальского края, Республики Дагестан и Нижегородской области также поделились своим опытом реализации и участия в программе «СВОй бизнес», рассказали об успешных практиках запуска бизнес-проектов.