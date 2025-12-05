Минюст признал четыре иностранные НКО нежелательными в России

Министерство юстиции России внесло в список нежелательных четыре иностранных и международных некоммерческих организации. Это решение опубликовано на официальном сайте ведомства и касается НКО из Украины, Турции и Польши. В числе признанных нежелательными оказались турецкие организации «Ассоциация защиты человека и братства Imkander"* и «Тюркский фронт возрождения"*, а также польский «Фонд поддержки Гражданского Совета"* и украинская «Харьковская правозащитная группа"*. * Внесены в перечень НПО, деятельность которых признана нежелательной в РФ.

Министерство юстиции России внесло в список нежелательных четыре иностранных и международных некоммерческих организации.

Это решение опубликовано на официальном сайте ведомства и касается НКО из Украины, Турции и Польши.

В числе признанных нежелательными оказались турецкие организации «Ассоциация защиты человека и братства Imkander"* и «Тюркский фронт возрождения"*, а также польский «Фонд поддержки Гражданского Совета"* и украинская «Харьковская правозащитная группа"*.

* Внесены в перечень НПО, деятельность которых признана нежелательной в РФ.