Минцифры отказалось от SMS-подтверждений на «Госуслугах»

Министерство цифрового развития России решило постепенно отказаться от подтверждения входа на портал «Госуслуги» через SMS-коды из-за роста мошенничества с передачей кодов злоумышленникам. Новая функция на платформе Max предлагает подключить её для получения кодов, при этом отказаться от неё нельзя. Ранее, в мае, глава Минцифры Максут Шадаев анонсировал замену SMS-кодов на более безопасные методы: подтверждение через банковское приложение, токены специальных сервисов и подтверждение личности через визит в МФЦ.