Экологи Рязани очистили берега Черезовских прудов от мусора

5 декабря экологи администрации Рязани совместно с сотрудниками Филиала АО «РН-Транс» провели экологическое мероприятие по санитарной очистке берегов каскада Черезовских прудов. Об этом сообщила мэрия города. Мероприятие охватило территорию зеленой зоны от улицы Новоселов до Касимовского шоссе. В ходе акции было извлечено более 5 кубических метров мусора, среди которого оказались пластиковые и стеклянные бутылки, а также полиэтиленовые пакеты.