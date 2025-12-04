Рязань
ВТБ: россияне будут использовать ИИ при выборе инвестинструментов

Россияне будут использовать искусственный интеллект при выборе инвестинструментов. Об этом заявил член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер в рамках 16-го инвестиционного форума банка «РОССИЯ ЗОВЕТ!».

Согласно его прогнозам, в ближайшие пару лет 45-55% розничных клиентов, совершающих инвестиционные операции, будут хотя бы эпизодически использовать ИИ-подсказки при выборе инвестиционных продуктов.

Для 20-30% это взаимодействие станет регулярным. Примерно 15-25% будут доверять ИИ не только подбор, но и автоматическую ребалансировку портфеля в рамках заранее согласованных параметров.

«Инвестиции в России становятся более доступны для широкой аудитории: число частных инвесторов на Московской бирже превысило 30 млн человек. Вместе с ростом аудитории растет и потребность в инструментах, которые позволяют инвестировать проще, быстрее и с меньшей эмоциональной вовлеченностью. ИИ-стратегии решают именно эту задачу. Они снимают барьер „я не эксперт“, переводя принятие решений в плоскость данных и алгоритмов. При этом у инвестора сохраняется полный контроль — важное условие для доверия», — сказал Дмитрий Брейтенбихер.

По его словам, для клиентов с крупными активами ИИ не заменяет персонального менеджера, а усиливает его экспертизу. Алгоритмы анализируют портфель, выявляют скрытые риски и корреляции, проводят стресс-тесты на изменение ставок, валютные шоки и другие сценарные проверки.

Состоятельные инвесторы, как добавил Дмитрий Брейтенбихер, будут использовать ИИ-инструменты как «второе мнение» для проверки продуктов и оценки альтернатив. Искусственный интеллект, по его словам, становится не просто технологией — он превращается в новый стандарт финансовой услуги, где персональный подход сочетается с технологической точностью.