ВТБ: 2026 год может стать одним из наиболее привлекательных для инвесторов

2026 год может стать одним из наиболее привлекательных для инвесторов за последние годы: продолжается фаза снижения ключевой ставки, долговые инструменты предлагают премию к депозитам, а акции сохраняют высокий потенциал роста. Эти тенденции легли в основу инвестиционной стратегии ВТБ Мои Инвестиции на 2026 год. Она представлена на форуме «РОССИЯ ЗОВЕТ!».

По данным банка, российская экономика после двух лет роста переходит к фазе плавного охлаждения. В 2026 году темпы увеличения ВВП могут составить 1,2% в год в базовом сценарии и 2,5% — в позитивном.

Отмечается, что макроэкономические факторы говорят в пользу постепенного ослабления рубля: на курсовую динамику влияют более низкие цены на российскую нефть, снижение валютных продаж ЦБ в рамках операций с ФНБ и восстановление импорта.

Аналитики прогнозируют ключевую ставку на конец 2026 года на уровне 13% и отмечают, что в таких условиях главный интерес для инвесторов представляют долговые инструменты.

По данным экспертов, длинные ОФЗ в условиях цикла снижения ключевой ставки могут обеспечить полную доходность на уровне 22-25% на горизонте года. Корпоративные облигации надежного качества сохраняют премию к депозитам: доходности выпусков рейтинговой группы АА достигают 17-18% годовых. Валютные облигации остаются ключевым инструментом диверсификации при доходности 7-8%.

«Мы находимся в цикле снижения ключевой ставки, который, по нашей оценке, продолжится в следующем году. Это, как правило, позитивно для роста стоимости финансовых активов», — сказал инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Алексей Корнилов.