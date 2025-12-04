В Спасске Рязанском завершили строительство нового водозаборного узла
В Спасске Рязанский успешно завершились работы по строительству нового водозаборного узла. Об этом сообщили в телеграм-канале министерства ТЭК и ЖКХ по региону. Проект начался с бурения скважины, после этого установили современную водозаборную башню. Также в рамках работ организованы резервный источник электроснабжения и ограждение, которые должны обеспечить надежную работу объекта. Кроме того, для удобства доступа к водозаборному узлу были созданы подъездные пути, а территория благоустроена. Теперь, благодаря введению в эксплуатацию нового водозаборного узла, решена проблема с напором воды в верхней части города.
Фото: министерство ТЭК и ЖКХ по Рязанской области