«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
7 часов назад
523
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
815
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
919
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
1 555
В РязГМУ прокомментировали новый закон об обязательной отработки для выпускников
Ректор рассказал, что обсудил со студентами новый закон и его особенности. Калинин также поделился, что свыше 90% студентов после учебы в РязГМУ работают по профессии, а на отчисление документы пока никто не подавал.

