В РязГМУ прокомментировали новый закон об обязательной отработки для выпускников

Ректор рассказал, что обсудил со студентами новый закон и его особенности. Калинин также поделился, что свыше 90% студентов после учебы в РязГМУ работают по профессии, а на отчисление документы пока никто не подавал.

