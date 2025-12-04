В рязанском ТЦ заметили мужчину, подглядывающего за девушками в туалете

В рязанском торговом центре «Европа» посетительницы заметили пожилого мужчину, который подглядывал за девушками в женском туалете через щель между кабинками. Об этом сообщает Telegram-канал «Топор. Новости Рязани».
По словам свидетельниц, конструкция кабинок устроена так, что между ними есть заметная щель, позволяющая видеть, что происходит внутри.
«С подружками зашли в туалет, а между кабинками есть щель. И будучи в кабине, мы заметили, что через эту щель за нами нагло подглядывает мужчина в возрасте — седой, с бородой», — рассказала одна из девушек.
По ее словам, мужчина находился в женском туалете еще до их появления. Когда девушки начали кричать и ругаться, он выбежал из кабинки.
«Мы сразу начали громко на него ругаться, и он убежал», — отметили очевидцы.
Посетительницы обратились к охране ТЦ, однако, по их словам, сотрудники не предприняли никаких действий.
«Мы объяснили ситуацию охране, она лишь развела руками. Хотелось бы внесения изменений в конструкцию туалета, чтобы подобное предотвратить. И конечно, имеются претензии к бездействию охраны, при том что есть камеры прямо напротив туалета», — сообщили девушки.
Фото: сайт торговой сети «Европа»