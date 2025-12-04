В Рязанском кардиодиспансере за 35 млн отремонтируют систему кислородоснабжения

Здание располагается по адресу улица Стройкова, дом 96. Согласно требованиям, подрядчик должен разработать проектно-сметную документацию и выполнить строительно-монтажные работы. Необходимо обустроить бетонную площадку с навесом и ограждением для размещения кислородно-газификационной станции, смонтировать кислородные газификаторы, рабочую и резервную линии кислородопровода до больницы, внутренние сети.

На капремонт системы кислородного обеспечения здания Областного клинического кардиодиспансера выделили 34 миллиона 500 тысяч рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Также подрядчик установит оборудование для контроля кислорода и подачи его потребителям и проведет испытания системы на герметичность.

Отмечается, что нужно разместить не менее двух газификаторов. Каждый из них должен иметь запас кислорода, чтобы обеспечивать диспансер пять дней и более. Объем одного сосуда — 495 литров.

Работы завершат до 23 декабря 2025 года.

Заказчиком выступило ГБУ РО «Областной клинический кардиологический диспансер».

Согласно опубликованным результатам определения подрядчика, работы выполнит ООО «Контракт-Сервис».

Напомним, ранее в соцсетях министерства здравоохранения Рязанской области объявили о начале проведения капремонта системы кислородоснабжения кардиодиспансера.

По данным ведомства, в результате этого жизненно важный газ подведут к каждой койке стационара.