В Рязанской области пройдет рейд по поиску машин с подложными номерами

В четверг, 4 декабря, инспекторы ГИБДД проводят комплексные мероприятия, направленные на пресечение поиск машин с незаконными госзнаками, а также автомобили, которые зарегистрировали не в установленном порядке. Отмечается, что нарушителей привлекут к административной ответственности.

