В Рязани увеличилась средняя зарплата до 71 тысячи рублей

Средняя начисленная зарплата в Рязанской области в сентябре 2025 года составила 71,4 тысяч рублей, сообщает Рязаньстат. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 12%. При этом реальная зарплата, то есть показатель, отражающий покупательную способность жителей региона, увеличилась на 2,2%.

При этом реальная зарплата, то есть показатель, отражающий покупательную способность жителей региона, увеличилась на 2,2%. Самую низкую зарплату в сентябре зафиксировали у работников, занимающихся отделкой тканей и текстильных изделий: всего 22,4 тысяч рублей. А в сфере, связанной с управлением пенсионными, инвестиционными и другими фондами, наоборот — средний доход достиг 188,5 тысяч рублей.

В территориальном разрезе лидерами по уровню зарплат среди крупных и средних предприятий стали: