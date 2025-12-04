Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 04
Птн, 05
Сбт, 06
ЦБ USD 77.96 0.5 04/12
ЦБ EUR 90.59 0.74 04/12
Нал. USD 78.80 / 78.55 04/12 16:30
Нал. EUR 91.20 / 92.16 04/12 16:30
Новости
Итоги года New
Публикации
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
3 часа назад
362
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
804
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
914
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
1 541
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязани увеличилась средняя зарплата до 71 тысячи рублей
Средняя начисленная зарплата в Рязанской области в сентябре 2025 года составила 71,4 тысяч рублей, сообщает Рязаньстат. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 12%. При этом реальная зарплата, то есть показатель, отражающий покупательную способность жителей региона, увеличилась на 2,2%.

Средняя начисленная зарплата в Рязанской области в сентябре 2025 года составила 71,4 тысяч рублей, сообщает Рязаньстат. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 12%.

При этом реальная зарплата, то есть показатель, отражающий покупательную способность жителей региона, увеличилась на 2,2%. Самую низкую зарплату в сентябре зафиксировали у работников, занимающихся отделкой тканей и текстильных изделий: всего 22,4 тысяч рублей. А в сфере, связанной с управлением пенсионными, инвестиционными и другими фондами, наоборот — средний доход достиг 188,5 тысяч рублей.

В территориальном разрезе лидерами по уровню зарплат среди крупных и средних предприятий стали:

  • Рыбновский район — 89,1 тысяч рублей,
  • Рязань — 83,5 тысяч рублей,
  • Пителинский район — 82,8 тысяч рублей.