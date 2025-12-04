В Рязани установили столбы освещения на Радиозаводской улице

На улице Радиозаводской в Рязани начали устанавливать уличное освещение. По информации очевидцев, опоры смонтированы вплотную к проезжей части на участке от перекрестка с улицей Новой до пересечения с проездом Яблочкова. При этом на дороге нет бордюра, который отделял бы проезжую часть от тротуара. Освещение появится на улице Радиозаводской и проезде Яблочкова к февралю следующего года. Подрядчик должен установить 88 светильников.

На улице Радиозаводской в Рязани начали устанавливать уличное освещение. Об этом пишет «МедиаРязань» .

По информации очевидцев, опоры смонтированы вплотную к проезжей части на участке от перекрестка с улицей Новой до пересечения с проездом Яблочкова. При этом на дороге нет бордюра, который отделял бы проезжую часть от тротуара.

Освещение появится на улице Радиозаводской и проезде Яблочкова к февралю следующего года. Подрядчик должен установить 88 светильников.