В Рязани сбили мать с трехлетним ребенком

В среду, 3 декабря, около 17:30 в Рязани у дома № 32 корпус 1 по улице Семинарская произошло ДТП с участием пешеходов. Информация появилась в пресс-службе Госавтоинспекции. По предварительным данным, 30-летний местный житель, управляя автомобилем LADA Priora, сбил 3-летнего ребенка и 31-летнюю женщину. Пострадавшие получили травмы, их доставили в медицинское учреждение. Сейчас по факту происшествия проводится проверка, обстоятельства ДТП уточняются.

В среду, 3 декабря, около 17:30 в Рязани у дома № 32 корпус 1 по улице Семинарская произошло ДТП с участием пешеходов. Информация появилась в пресс-службе Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 30-летний местный житель, управляя автомобилем LADA Priora, сбил 3-летнего ребенка и 31-летнюю женщину.

Пострадавшие получили травмы, их доставили в медицинское учреждение. Сейчас по факту происшествия проводится проверка, обстоятельства ДТП уточняются.