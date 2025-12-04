В Рязани произошло ДТП

Авария с участием Mitsubishi случилась утром в четверг, 4 декабря, на улице Новой. Столкнулись два автомобиля. У одной из машин смят капот и разбит бампер. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.