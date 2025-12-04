Рязань
В России снимут фильм о первом наставнике Владимира Путина
На питчинге в «Фонде кино» представили фильм о первом наставнике Владимира Путина — тренере по дзюдо Анатолии Рахлине. Картину с рабочим названием «Мастер» продюсировал Ацамаз Байкулов, отметивший, что фильм отражает традиционные ценности. Сценарий написал Андрей Житков, режиссер — Вазген Каграманян, в главной роли — Даниил Воробьев. Бюджет — 315 млн рублей. Сценарий уже одобрен администрацией президента, включая Дмитрия Пескова, получившего самые теплые отзывы. Фильм расскажет не только о биографии Рахлина, но и о жизни в Ленинграде, блокаде, распаде СССР. Показано, как Рахлин помог беспризорным детям стать успешными спортсменами и значимыми людьми. Также зрители смогут увидеть сложный грим и захватывающие боевые сцены с участием мастеров дзюдо и самбо.

На питчинге в «Фонде кино» был представлен новый фильм о первом наставнике президента России Владимира Путина — тренере по дзюдо Анатолии Рахлине. Об этом пишет «Газета. ру».

Картину с рабочим названием «Мастер» продюсировал Ацамаз Байкулов, который отметил, что фильм будет отражать традиционные ценности. Сценарий к фильму написал Андрей Житков, а режиссером стал Вазген Каграманян. В главной роли выступит актер Даниил Воробьев.

Бюджет производства составит 315 миллионов рублей.

По словам Байкулова, сценарий уже был рассмотрен администрацией президента, включая Дмитрия Пескова, который оставил «самые теплые отзывы» и не высказал никаких нареканий.

Продюсер подчеркнул, что фильм расскажет не только о биографии Рахлина, но и о жизни в Ленинграде, включая тяжелые времена блокады и распад Советского Союза.

Он отметил, что Рахлин смог собрать вокруг себя многих беспризорных детей и превратить их в успешных спортсменов и значимых людей современности.

Кроме того, зрители смогут увидеть в фильме сложный пластический грим и захватывающие боевые сцены, которые будут поставлены мастерами спорта по дзюдо и самбо.

Фото: РИА Новости / Дмитрий Астахов