«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
3 часа назад
361
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
804
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
914
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
1 541
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
В России предложили заменить бумажные паспорта на электронные
В России настало время заменить бумажные паспорта на электронные. С таким предложением выступил заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб, передает ТАСС. Он отметил, что традиционные паспорта стали анахронизмом, и каждый гражданин должен иметь электронную карточку с QR-кодом. Гриб подчеркнул, что новый электронный паспорт будет содержать всю необходимую информацию о владельце, включая данные о состоянии здоровья, составе семьи и положенных льготах. По мнению Гриба, переход на электронные паспорта значительно упростит жизнь гражданам, так как им не придется носить с собой множество бумажных документов, таких как паспорт, ИНН, СНИЛС и военный билет.

