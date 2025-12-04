В России предложили заменить бумажные паспорта на электронные

В России настало время заменить бумажные паспорта на электронные. С таким предложением выступил заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб, передает ТАСС. Он отметил, что традиционные паспорта стали анахронизмом, и каждый гражданин должен иметь электронную карточку с QR-кодом. Гриб подчеркнул, что новый электронный паспорт будет содержать всю необходимую информацию о владельце, включая данные о состоянии здоровья, составе семьи и положенных льготах. По мнению Гриба, переход на электронные паспорта значительно упростит жизнь гражданам, так как им не придется носить с собой множество бумажных документов, таких как паспорт, ИНН, СНИЛС и военный билет.

Он также предложил законодательно определить объем информации и перечень данных, которые должны быть включены в электронный документ.

