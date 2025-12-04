В России хотят запретить костюмы иностранных супергероев на детских праздниках

Рязань
Глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился к председателю комитета Госдумы по культуре Ольге Казаковой с просьбой запретить костюмы иностранных супергероев на детских праздниках. Он отметил, что Интернет-мониторинг выявил обеспокоенность общественности из-за растущего использования таких костюмов на новогодних утренниках в школах и детсадах, что вытесняет традиционных российских персонажей. Бородин предложил ввести законодательный запрет на использование, продажу и импорт таких костюмов на официальных мероприятиях, а также ограничить их маркетинг для детских коллективов, внеся соответствующие изменения в нормативные акты.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин направил обращение председателю комитета Госдумы по культуре Ольге Казаковой с просьбой о запрете костюмов иностранных супергероев на детских праздничных мероприятиях. Об этом пишет «Абзац».

В своем обращении Бородин отметил, что в ходе мониторинга Интернета были выявлены многочисленные публикации, в которых граждане выражают обеспокоенность растущим распространением костюмов персонажей иностранной мультипликации на новогодних утренниках в образовательных учреждениях.

По словам Бородина, это приводит к вытеснению традиционных образов и героев отечественных сказок и мультфильмов. Он призвал к законодательному запрету использования таких костюмов на официальных новогодних мероприятиях в детских садах и школах, а также к ограничению их продаж и импорта в России.

В обращении содержится предложение внести изменения в нормативные акты, установив рекомендательный запрет на использование костюмов иностранных персонажей, а также рассмотреть меры по ограничению маркетинга данной продукции для детских коллективов.

Фото: Marissa Carter/Zuma/ТАСС