В России хотят запретить костюмы иностранных супергероев на детских праздниках

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин направил обращение председателю комитета Госдумы по культуре Ольге Казаковой с просьбой о запрете костюмов иностранных супергероев на детских праздничных мероприятиях. Об этом пишет «Абзац».
В своем обращении Бородин отметил, что в ходе мониторинга Интернета были выявлены многочисленные публикации, в которых граждане выражают обеспокоенность растущим распространением костюмов персонажей иностранной мультипликации на новогодних утренниках в образовательных учреждениях.
По словам Бородина, это приводит к вытеснению традиционных образов и героев отечественных сказок и мультфильмов. Он призвал к законодательному запрету использования таких костюмов на официальных новогодних мероприятиях в детских садах и школах, а также к ограничению их продаж и импорта в России.
В обращении содержится предложение внести изменения в нормативные акты, установив рекомендательный запрет на использование костюмов иностранных персонажей, а также рассмотреть меры по ограничению маркетинга данной продукции для детских коллективов.
Фото: Marissa Carter/Zuma/ТАСС