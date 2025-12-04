Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 04
Птн, 05
Сбт, 06
ЦБ USD 77.96 0.5 04/12
ЦБ EUR 90.59 0.74 04/12
Нал. USD 78.80 / 78.55 04/12 16:30
Нал. EUR 91.20 / 92.16 04/12 16:30
Новости
Итоги года New
Публикации
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
3 часа назад
361
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
804
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
914
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
1 541
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В России более 10 компаний готовятся к размещению на фондовом рынке

В России более 10 компаний готовятся к размещению на IPO, они ждут благоприятных условий. Об этом заявил член правления ВТБ Виталий Сергейчук на 16-м Инвестиционном форуме «РОССИЯ ЗОВЕТ!».

По его словам, за последние пять лет доля инвестиционных продуктов в структуре финансовых активов населения РФ выросла с 13,5% до 17%. Доля вложений в фондовый рынок составляет 12%. По мере роста доходов населения, повышения финансовой грамотности и понимания тех преимуществ, которые несут долгосрочные инвестиции, эта цифра будет расти.

Сергейчук подчеркнул, что сейчас частные инвесторы являются ключевым драйвером развития рынка, однако ожидается и усиление роли институциональных игроков, включая зарубежных.

«При улучшении геополитической ситуации первой волной спроса могут стать инвесторы из дружественных регионов, уже имеющие тесные экономические связи с Россией. Прежде всего это Ближний Восток, где суверенные фонды и крупные частные инвесторы традиционно интересуются дивидендными, сырьевыми и инфраструктурными историями», — отметил Сергейчук.

По мнению экспертов банка, иностранные инвесторы прежде всего ориентируются на качество инфраструктуры.

Сергейчук подчеркнул, что возвращение институциональных инвесторов способно существенно укрепить рынок.

«Возврат иностранных институциональных инвесторов увеличит глубину спроса и ликвидность на российском рынке акций, а также обеспечит возможность более качественно абсорбировать шоки ценовых амплитуд. Со временем эти факторы должны снизить премию за риск, выровнять мультипликаторы российских акций до конкурентных уровней и, таким образом, поддержать рост капитализации компаний», — сказал он.

Для компаний, по мнению Сергейчука, это возможность доступа к более крупным и длинным «чекам», проведения сделок большего объема и получения профессиональной обратной связи по стратегии и корпоративному управлению.

Уточняется, что присутствие институциональных инвесторов в IPO и на вторичном рынке позволяет компаниям получать взвешенную обратную связь по оценке бизнеса и параметрам сделки. Крупные и долгосрочные заявки таких инвесторов формируют «якорный» спрос и поддерживают котировки после размещения.