В РГРТУ у первокурсника случился приступ

В РГРТУ у первокурсника случился приступ. Об этом 4 декабря сообщили в соцсетях. По словам очевидцев, у студента-первокурсника случился приступ эпилепсии. «Спасибо бригаде скорой помощи, которая быстро отреагировала и приехала, сейчас со студентом все хорошо», — написал свидетель произошедшего. В сообщении также говорилось, что медработника не было в этот момент в вузе. В пресс-службе РГРТУ опровергли эту информацию. «Медработник в университете присутствует, она, в частности обеспечивает сопровождение учебного процесса в рамках занятий по физвоспитанию. После вызова, в оперативном порядке она прибыла для оказания первой медицинской помощи», — заявили в вузе.

