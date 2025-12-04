В игрушках-брелоках Лабубу обнаружили токсичное вещество

В одном из изделий найдено превышение нормы диоктилфталата — токсичного вещества, которое может вызывать раздражение кожи и слизистых, влиять на гормональную систему и способствовать набору веса. Особую опасность оно представляет для маленьких детей, которые могут грызть и облизывать игрушку.

Роскачество проверило 13 образцов популярных игрушек-брелоков Лабубу и выявило нарушения безопасности. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Несмотря на то, что игрушка предназначена для подростков, Лабубу часто покупают детям. В пяти образцах отсутствовала обязательная информация о производителе или импортере, у нескольких изделий обнаружили дефекты — обрывы швов и торчащие нитки. Ни одна из 13 игрушек, включая оригинальные, не имела сертификата соответствия требованиям безопасности детской продукции.

Стоимость проверенных образцов составляла от 270 до 7400 рублей. Игрушки приобретали на маркетплейсах, рынках и в магазинах «Детский мир» и «Летуаль».

Лабубу — коллекционная игрушка с заячьими ушами из серии «The Monsters», созданной гонконгским художником Луном Касином. В 2025 году брелоки стали вирусным трендом в TikTok и обрели популярность среди подростков.