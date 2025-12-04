Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 04
Птн, 05
Сбт, 06
ЦБ USD 77.96 0.5 04/12
ЦБ EUR 90.59 0.74 04/12
Нал. USD 78.80 / 78.55 04/12 16:30
Нал. EUR 91.20 / 92.16 04/12 16:30
Новости
Итоги года New
Публикации
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
3 часа назад
361
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
804
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
914
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
1 541
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В игрушках-брелоках Лабубу обнаружили токсичное вещество
В одном из изделий найдено превышение нормы диоктилфталата — токсичного вещества, которое может вызывать раздражение кожи и слизистых, влиять на гормональную систему и способствовать набору веса. Особую опасность оно представляет для маленьких детей, которые могут грызть и облизывать игрушку.

Роскачество проверило 13 образцов популярных игрушек-брелоков Лабубу и выявило нарушения безопасности. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В одном из изделий найдено превышение нормы диоктилфталата — токсичного вещества, которое может вызывать раздражение кожи и слизистых, влиять на гормональную систему и способствовать набору веса. Особую опасность оно представляет для маленьких детей, которые могут грызть и облизывать игрушку.

Несмотря на то, что игрушка предназначена для подростков, Лабубу часто покупают детям. В пяти образцах отсутствовала обязательная информация о производителе или импортере, у нескольких изделий обнаружили дефекты — обрывы швов и торчащие нитки. Ни одна из 13 игрушек, включая оригинальные, не имела сертификата соответствия требованиям безопасности детской продукции.

Стоимость проверенных образцов составляла от 270 до 7400 рублей. Игрушки приобретали на маркетплейсах, рынках и в магазинах «Детский мир» и «Летуаль».

Лабубу — коллекционная игрушка с заячьими ушами из серии «The Monsters», созданной гонконгским художником Луном Касином. В 2025 году брелоки стали вирусным трендом в TikTok и обрели популярность среди подростков.