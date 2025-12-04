Рязань
В гараже рязанца нашли самодельный пистолет и боеприпасы к нему
В гараже жителя села Малинки Михайловского района нашли самодельный пистолет и боеприпасы к нему. Об этом 4 декабря сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Оперативники уголовного розыска получили информацию, что житель села хранит дома оружие. Полицейские прибыли на место и обнаружили в стене гаража самодельный пистолет, а также 56 патронов калибра 5,6 мм.

Экспертиза установила, что из оружия можно произвести выстрел. Злоумышленника задержали. Найденное изъяли.

По предварительной информации полицейских, пистолет изготовил отец мужчины. Несколько лет назад житель села умер. А его сын продолжил незаконно хранить оружие и боеприпасы.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ, по которой грозит до пяти лет тюрьмы.