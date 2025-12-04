Урну без дна на рязанской остановке заменили
Остановка общественного транспорта, на замусоренность которой указывал рязанец 26 ноября, находится на улице Грачи в Дядькове. «Остановку „Коттеджный поселок Радужный“ привели в порядок. Фотоотчет прилагаем», — написали в минтрансе.
