Угрозу атаки БПЛА на территории Рязанской области отменили
Беспилотная опасность действовала на территории Рязани и области с 23:58 3 декабря. Жителей призывали оставаться в безопасном месте до сигнала «отбой». В 8:49 4 декабря угрозу атаки отменили. Напомним, над Рязанской областью ночью перехватили два БПЛА. Власти сообщили, что пострадавших нет, оценивается материальный ущерб.

