Рязанский суд поддержал собственника земли в споре с администрацией

Рязанский районный суд рассмотрел дело, в котором Я. И. подал иск к администрации Рязанского муниципального района. Об этом сообщила пресс-служба суда. Я. И. просил признать незаконным отказ администрации в утверждении схемы расположения его земельного участка. Он является владельцем земельного участка и обратился в администрацию с просьбой согласовать схему его расположения на кадастровом плане. Однако администрация отказала, сославшись на то, что схема нарушает правила формирования земельных участков и может ограничить доступ к соседним участкам. Суд, изучив все материалы и выслушав стороны, удовлетворил требования истца и обязал администрацию повторно рассмотреть его заявление. Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

