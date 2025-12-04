Рязанка Галина Соболева отметила 101-летие

Галина Александровна окончила восемь классов Кораблинской средней школы летом 1941 года. Во время войны работала на колхозных полях, занималась прополкой и уборкой урожая. После войны она поступила в Рязанский педагогический институт на исторический факультет, закончила его, стала учителем истории. В 1961 году организовала вечернюю школу в Кораблине, которой руководила 25 лет.

После Галину Соболеву избрали делегатом второго всесоюзного учительского съезда.

Четыре созыва работала в качестве депутата Кораблинского района, еще четыре — депутатом в Кораблине. Возглавляла комиссию по народному образованию, культуре и здравоохранению.