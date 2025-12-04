Рязанец угрожал жене убийством с помощью полотенца

В Рязани задержали 45-летнего мужчину, угрожавшего убийством своей супруге. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону. По предварительной информации, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заподозрил свою жену в измене и начал высказывать ей обвинения. После того, как женщина сказала, что его сомнения беспричинны, между ними завязалась ссора. В ходе конфликта рязанец накинул полотенце на шею жены и пригрозил ей расправой. Женщина смогла вырваться и немедленно обратилась за помощью в полицию. По прибытии правоохранителей мужчина был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело, ему грозит до 2 лет лишения свободы.

В Рязани задержали 45-летнего мужчину, угрожавшего убийством своей супруге. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону.

По предварительной информации, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заподозрил свою жену в измене и начал высказывать ей обвинения. После того, как женщина сказала, что его сомнения беспричинны, между ними завязалась ссора. В ходе конфликта рязанец накинул полотенце на шею жены и пригрозил ей расправой.

Женщина смогла вырваться и немедленно обратилась за помощью в полицию. По прибытии правоохранительных органов мужчина был задержан.

В отношении него возбуждено уголовное дело, ему грозит до 2 лет лишения свободы.