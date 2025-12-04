Рязанцы пожаловались на отсутствие обещанного ремонта на улице Ушакова

В Рязани так и не восстановили сломанное ограждение у подъезда дома № 2А на улице Ушакова. Конструкцию повредили во время работ по замене труб, однако обещанные сроки благоустройства сорвали. Информация появилась в Telegram-канале «Регион для жизни». Ранее организация направила в администрацию города официальный запрос. В ответ мэрия пообещала привести территорию в порядок до 1 декабря 2025 года. Однако, по словам представителей движения, ситуация не изменилась.

Ранее организация направила в администрацию города официальный запрос. В ответ мэрия пообещала привести территорию в порядок до 1 декабря 2025 года. Однако, по словам представителей движения, ситуация не изменилась.

Проблемы после ремонтных работ отмечают и жители других районов Дашково-Песочни. Ранее, в ноябре, они жаловались на то, что коммунальные службы оставили после себя неубранные дворы, просевший щебень и разрытия, которые не засыпали рабочие.

Фото: Telegram-канал «Регион для жизни»