Рязанцев предупредили о снятии показаний счетчиков ГВС в декабре

Рязанцев предупредили о предстоящем контрольном снятии показаний счетчиков горячего водоснабжения (ГВС), которое пройдет в декабре. Об этом сообщили на сайте администрации города. Проверка будет осуществляться по следующим адресам: 01.12.2025 — ул. 3-и Бутырки, д. 3 корп. 9; 02.12.2025 — ул. Черновицкая, д. 32 корп. 2; 03.12.2025 — ул. 1-ый Осенний переулок, д. 1; 04.12.2025 — ул. Сельских строителей, д. 4 корп. 1; 08.12.2025 — ул. Сельских строителей, д. 4 корп. 2; 09.12.2025 — ул. Сельских строителей, д. 4 корп. 3; 10.12.2025 — ул. Сельских строителей, д. 4 корп. 4; 11.12.2025 — ул. Сельских строителей, д. 4 г; 15.12.2025 — ул. Сельских строителей, д. 4д; 16.12.2025 — ул. Сельских строителей, д. 4ж и другие.