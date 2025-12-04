Рязанцев предупредили о снятии показаний счетчиков ГВС в декабре
Рязанцев предупредили о предстоящем контрольном снятии показаний счетчиков горячего водоснабжения (ГВС), которое пройдет в декабре. Об этом сообщили на сайте администрации города.
Проверка будет осуществляться по следующим адресам:
- 01.12.2025 — ул. 3-и Бутырки, д. 3 корп. 9;
- 02.12.2025 — ул. Черновицкая, д. 32 корп. 2;
- 03.12.2025 — ул. 1-ый Осенний переулок, д. 1;
- 04.12.2025 — ул. Сельских строителей, д. 4 корп. 1;
- 08.12.2025 — ул. Сельских строителей, д. 4 корп. 2;
- 09.12.2025 — ул. Сельских строителей, д. 4 корп. 3;
- 10.12.2025 — ул. Сельских строителей, д. 4 корп. 4;
- 11.12.2025 — ул. Сельских строителей, д. 4 г;
- 15.12.2025 — ул. Сельских строителей, д. 4д;
- 16.12.2025 — ул. Сельских строителей, д. 4ж;
- 17.12.2025 — ул. Сельских строителей, д. 4з;
- 18.12.2025 — ул. Сельских строителей, д. 5;
- 22.12.2025 — ул. Сельских строителей, д. 5 к. 1;
- 23.12.2025 — ул. Сельских строителей, д. 5а;
- 24.12.2025 — ул. Сельских строителей, д. 5б;
- 25.12.2025 — ул. Сельских строителей, д. 5 В.
Во время проверки будут проверяться целостность и состояние приборов учета, а также наличие контрольных пломб и индикаторов антимагнитных пломб.