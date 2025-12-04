Рязань
Рязанцев предупредили о снятии показаний счетчиков ГВС в декабре
Рязанцев предупредили о предстоящем контрольном снятии показаний счетчиков горячего водоснабжения (ГВС), которое пройдет в декабре. Об этом сообщили на сайте администрации города.

Проверка будет осуществляться по следующим адресам:

  • 01.12.2025 — ул. 3-и Бутырки, д. 3 корп. 9;
  • 02.12.2025 — ул. Черновицкая, д. 32 корп. 2;
  • 03.12.2025 — ул. 1-ый Осенний переулок, д. 1;
  • 04.12.2025 — ул. Сельских строителей, д. 4 корп. 1;
  • 08.12.2025 — ул. Сельских строителей, д. 4 корп. 2;
  • 09.12.2025 — ул. Сельских строителей, д. 4 корп. 3;
  • 10.12.2025 — ул. Сельских строителей, д. 4 корп. 4;
  • 11.12.2025 — ул. Сельских строителей, д. 4 г;
  • 15.12.2025 — ул. Сельских строителей, д. 4д;
  • 16.12.2025 — ул. Сельских строителей, д. 4ж;
  • 17.12.2025 — ул. Сельских строителей, д. 4з;
  • 18.12.2025 — ул. Сельских строителей, д. 5;
  • 22.12.2025 — ул. Сельских строителей, д. 5 к. 1;
  • 23.12.2025 — ул. Сельских строителей, д. 5а;
  • 24.12.2025 — ул. Сельских строителей, д. 5б;
  • 25.12.2025 — ул. Сельских строителей, д. 5 В.

Во время проверки будут проверяться целостность и состояние приборов учета, а также наличие контрольных пломб и индикаторов антимагнитных пломб.