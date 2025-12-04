Рязанцам рассказали, как будет работать обязательная отработка после медвуза

Рязанцам разъяснили, как будет работать обязательная отработка для выпускников медицинских вузов, получивших образование по программам ординатуры и интернатуры. Соответствующую информацию можно прочитать на сайте РЗН. инфо в разделе «Публикации».

Закон был подписан 17 ноября. Согласно новым правилам, молодые специалисты должны отработать не менее трех лет в медицинских учреждениях по месту распределения — в том числе в сельской местности или малых городах. Новый закон коснется не всех специальностей.

Редакция РЗН. инфо разобралась в документах, изучила статистку дефицита кадров в Рязанской области и пообщалась со студентами.

Подробности — в материале РЗН. инфо.