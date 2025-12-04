Рязань
Россияне по желанию смогут добавить новый штамп в паспорт с 1 января
С 1 января 2026 года россияне смогут поставить в паспорт новый штамп — идентификатор записи из единого федерального информационного регистра (ИД ЕРН). ИД ЕРН станет персональным ключом для подтверждения личности в государственных цифровых системах. Номер позволит дистанционно получать услуги — от оформления пособий и льгот до регистрации имущественных прав.

С 1 января 2026 года россияне смогут поставить в паспорт новый штамп — идентификатор записи из единого федерального информационного регистра (ИД ЕРН). Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

По его словам, ИД ЕРН станет персональным ключом для подтверждения личности в государственных цифровых системах. Номер позволит дистанционно получать услуги — от оформления пособий и льгот до регистрации имущественных прав.

Отметка будет добровольной и бесплатной. Поставить штамп можно будет в подразделениях ГУВМ МВД или МФЦ. При этом ранее проставленный ИНН остается действительным.

В Госдуме рассчитывают, что новая система упростит доступ к услугам и сократит необходимость собирать справки при удаленном взаимодействии с ведомствами.