Россиян предупредили о схеме обмана с перерасчетом пенсии

Аферисты звонят россиянам и представляются сотрудниками Пенсионного фонда. Во время разговора называют все персональные данные жертвы и сообщают якобы о перерасчете пенсии за 2016-2018 годы. После предлагают по телефону пройти перерегистрацию в фонде и говорят первые цифры банковской карты жертвы. Затем просят назвать последующие, тем самым получив полный номер. Далее россиянам на телефон приходит код, который злоумышленники просят сообщить. Если его продиктовать, с банковской карты спишут все деньги, выяснил корреспондент агентства.

