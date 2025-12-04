Российская экономика переходит к интенсивной модели роста, сообщили эксперты

Экономика России переходит к интенсивной модели роста. Об этом стало известно на пленарной сессии форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!».

Член правления банка Виталий Сергейчук отметил, что после двух лет ускоренного роста экономика закономерно перешла к более сбалансированной динамике около 1% — это не торможение, а переход к интенсивной модели развития, уточнил он.

Прибыли компаний, по словам Сергейчука, стабилизировались на уровне 10-15%, рынок труда остаётся перегретым, а высокая ключевая ставка сдерживает часть инвестиционных проектов. Однако IT-сектор и инфраструктурные инициативы продолжают расти, формируя новые точки экономической активности.

По словам президента ПАО «Ростелеком» Михаила Осеевского, в этой же логике развивается и цифровая инфраструктура. Рост спроса на передачу данных и международную связь превращает цифровые коридоры в такие же точки притяжения инвестиций, как и крупные транспортные стройки.

Эксперты отметили, что меняется и структура сбережений россиян. Уровень накоплений вырос с 4% до 8%, а доходы по депозитам всё чаще перераспределяются в фонды денежного рынка, облигации и другие инструменты.

Сергейчук сообщил, что более десяти компаний готовятся к выходу на IPO в 2026 году, что сопоставимо с лучшими годами для российского рынка. Дополнительным стимулом стало поручение президента России о запуске специальной программы IPO, добавил он.

Заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков подчеркнул, что российский рынок за последние годы прошёл фундаментальную трансформацию. Количество частных инвесторов достигло 40 миллионов — почти половины трудоспособного населения страны.

«Рынок сегодня как сжатая пружина, готовая к рывку, когда появятся нужные триггеры», — отметил он.

Председатель правления Московской биржи Виктор Жидков подчеркнул, что ключевой задачей ближайших лет остаётся расширение инвесторской базы. В 2025 году владельцы депозитов получат около 9,5 трлн рублей процентного дохода, но более 90% этих средств вернутся на депозиты.

«Наша задача — показать, что существуют понятные альтернативы», — сказал он.

Жидков отметил огромный потенциал массового инвестора: только в фондах денежного рынка уже аккумулировано свыше 1,25 трлн рублей. По его словам, искусственный интеллект должен стать навигатором, который помогает человеку подобрать подходящую стратегию, а главным драйвером рынка станут коллективные инвестиции.