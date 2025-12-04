Роскосмос анонсировал совместную с Индией программу по ракетным двигателям

Москва и Дели достигли соглашения о совместной программе в области разработки ракетных двигателей. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов в интервью Первому каналу. Он отметил, что подробности будут объявлены в ближайшие дни. В марте 2024 года тогдашний руководитель «Роскосмоса» Юрий Борисов упоминал о активных переговорах с Индией и Китаем по поставкам российских ракетных двигателей семейства РД-171 и передаче технологий для создания новых перспективных двигателей. В июле 2024 года, по итогам встречи президента России Владимира Путина и индийского премьер-министра Нарендры Моди, стало известно, что страны намерены изучить возможности совместной разработки, производства и использования ракетных двигателей.

