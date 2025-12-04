Рязань
Роскомнадзор начал применять новый подход к борьбе с VPN
Роскомнадзор обновил настройки технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) для усиления борьбы с VPN, начав блокировать три новых протокола — SOCKS5, VLESS и L2TP, сообщает РБК со ссылкой на источники в телеком- и ИБ-отраслях. Эти протоколы часто использовались для обхода блокировок и доступа к запрещённым ресурсам. Особенно популярен стал VLESS благодаря скорости и надежности, а также сложности обнаружения, но ТСПУ теперь выявляют его по косвенным признакам. Пользователи массово жалуются на блокировки, особенно в Татарстане, Удмуртии, Нижегородской области и Приморском крае. Представитель РКН подтвердил, что ведомство продолжает совершенствовать системы для защиты российского Интернета от угроз.

Роскомнадзор (РКН) обновил настройки технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) для усиления борьбы с виртуальными частными сетями (VPN). Согласно информации, полученной от трех источников на рынке телекоммуникаций и информационной безопасности, РКН начал блокировать три новых протокола VPN — SOCKS5, VLESS и L2TP, передает РБК.

Эти протоколы широко использовались для обхода блокировок и доступа к запрещенным ресурсам.

VPN-технология создает зашифрованный «тоннель» для интернет-трафика, позволяя пользователям скрывать свое местоположение и защищать данные. Однако в последние месяцы протокол VLESS стал особенно популярным благодаря своей высокой скорости и надежности. Эксперты отмечают, что его сложно обнаружить, но теперь системы ТСПУ научились идентифицировать его по косвенным признакам.

Пользователи уже начали массово жаловаться на блокировку этих протоколов, особенно в регионах, таких как Татарстан, Удмуртия, Нижегородская область и Приморский край. Представитель Роскомнадзора подтвердил, что ведомство продолжает развивать системы безопасности для защиты сети «Интернет» в России от актуальных угроз.