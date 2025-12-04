Роскомнадзор начал применять новый подход к борьбе с VPN

Роскомнадзор (РКН) обновил настройки технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) для усиления борьбы с виртуальными частными сетями (VPN). Согласно информации, полученной от трех источников на рынке телекоммуникаций и информационной безопасности, РКН начал блокировать три новых протокола VPN — SOCKS5, VLESS и L2TP, передает РБК.

Эти протоколы широко использовались для обхода блокировок и доступа к запрещенным ресурсам.

VPN-технология создает зашифрованный «тоннель» для интернет-трафика, позволяя пользователям скрывать свое местоположение и защищать данные. Однако в последние месяцы протокол VLESS стал особенно популярным благодаря своей высокой скорости и надежности. Эксперты отмечают, что его сложно обнаружить, но теперь системы ТСПУ научились идентифицировать его по косвенным признакам.

Пользователи уже начали массово жаловаться на блокировку этих протоколов, особенно в регионах, таких как Татарстан, Удмуртия, Нижегородская область и Приморский край. Представитель Роскомнадзора подтвердил, что ведомство продолжает развивать системы безопасности для защиты сети «Интернет» в России от актуальных угроз.