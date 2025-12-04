В Рязани на Московском шоссе образовались пробки из-за перекрытия дороги

Жители Рязани сообщили о пробках на Московском шоссе. Информация появилась в Telegram-канале «Подслушано в Рязани». По словам рязанцев, это связано с ремонтными работами на Мервинской улице. Ранее там перекопали участок дороги. Рязанцы отмечают, что движение сильно замедлено, а водителей просят заранее планировать маршруты и учитывать перекрытие.