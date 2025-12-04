Полицейские поймали жителя Рязанской области, укравшего новогоднюю гирлянду

В Касимове полицейские задержали 18-летнего рязанца, причастного к повреждению праздничной гирлянды у магазина на улице Советской. Информация появилась в пресс-службе регионального УМВД. По данным ведомства, работник магазина сообщил о повреждении электрического украшения на входе в торговое заведение. Сотрудники полиции изучили записи видеокамер и опросили местных жителей.

Выяснилось, что молодой человек, вернувшись домой с друзьями после распития спиртного, из хулиганских побуждений сорвал часть гирлянды. Через несколько минут обрывок он выбросил на улице.

Полицейские привлекли нарушителя к административной ответственности, а также он возместит причиненный ущерб.

Напомним, 2 декабря в сети появились кадры с камер видеонаблюдения, на которых можно заметить рязанца с гирляндой.