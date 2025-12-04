Рязань
Павел Малков: развитие племенного животноводства — очень перспективное направление
Новое достижение рязанских селекционеров — расширение географии поставок племенных свиней: в 2025 году впервые партию животных отправили на экспорт в Армению.

Региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия сообщает о том, что в Рязанской области продолжают успешно развиваться животноводство и племенное дело, что является одним из приоритетных направлений национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщает сайт правительства.

Новое достижение рязанских селекционеров — расширение географии поставок племенных свиней: в 2025 году впервые партию животных отправили на экспорт в Армению.

Губернатор Павел Малков отметил, что в рамках реализации задач национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» племенное животноводство вышло на качественно новый уровень:

«Успешное развитие не только удовлетворяет потребности Рязанской области, но и позволяет направлять скот за его пределы. Развитие племенного животноводства — очень перспективное направление», — подчеркнул глава региона.

Племенное свиноводческое предприятие «Вердазернопродукт» Сараевского района, входящее в холдинг «Русская Аграрная Группа», в течение 2025 года поставило за пределы Рязанской области более 2800 племенных свиней. География продаж включает девять регионов России: Курская, Липецкая, Оренбургская, Саратовская, Тамбовская, Ульяновская области, Республика Мордовия, Краснодарский и Приморский края. В этом году состоялась первая поставка за рубеж: сельхозпредприятие из Армении приобрело 10 племенных свиней трёх пород: крупной белой, йоркширской и ландрас.

Кроме того, в 2025 году впервые на экспорт отправлены и коровы — племенные нетели проданы в Казахстан. У рязанских животноводов есть также опыт экспорта птицы яичных пород: в 2023 году цыплят поставили в Азербайджан, а в 2022 году — яйцо в Грузию, Армению, Узбекистан.