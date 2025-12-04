На Солнце зафиксировали первую за неделю вспышку предпоследнего класса мощности

4 декабря на Солнце зафиксировали вспышку предпоследнего класса М, ставшая первой за неделю такой мощности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики. Время события зафиксировано в 05:50 по московскому времени, когда в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4300 (N06E52) произошла вспышка M6.1, продолжавшаяся 30 минут. На протяжении недели наблюдались лишь менее мощные вспышки класса С и одна вспышка класса Х. Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения на пять классов: А, В, С, М и Х. Каждое последующее обозначение соответствует увеличению мощности в 10 раз, начиная с минимального класса А0.0, который равен 10 нановатт на квадратный метр на орбите Земли. Такие вспышки могут вызывать выбросы солнечной плазмы, которые, достигая Земли, способны провоцировать магнитные бури.

