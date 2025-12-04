Мошенники создали фейковый аккаунт администрации Сасовского округа

Местным жителям пишут с фейкового аккаунта райадминистрации, представляются главой Сасовского округа и просят вступить в переписку. «Это мошенники! Не отвечайте и не вступайте в диалог. Администрация и глава округа не пишут личные сообщения с рабочих аккаунтов», — отметили в сообщении.