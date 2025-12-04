Рязань
Мошенники начали обманывать от имени Красного Креста родственников военных
Российский Красный Крест (РКК) предупредил граждан о мошенниках, которые выдают себя за представителей организации и пытаются обмануть родственников военнослужащих. «Мошенники продолжают создавать фейковые каналы и боты, выдающие себя за Российский Красный Крест. Они выходят на связь с родственниками военнослужащих: предлагают „узнать судьбу близких“, требуют перехода по подозрительным ссылкам, установки сторонних APK-файлов, обещают оформить социальные выплаты и даже просят деньги „на помощь военным“. Кроме того, мошенники предлагают за отдельную плату „включить военнослужащего в списки на обмен“ — это полностью ложная информация и схема обмана», — сообщили в Telegram-канале РКК.

«Мошенники продолжают создавать фейковые каналы и боты, выдающие себя за Российский Красный Крест. Они выходят на связь с родственниками военнослужащих: предлагают „узнать судьбу близких“, требуют перехода по подозрительным ссылкам, установки сторонних APK-файлов, обещают оформить социальные выплаты и даже просят деньги „на помощь военным“. Кроме того, мошенники предлагают за отдельную плату „включить военнослужащего в списки на обмен“ — это полностью ложная информация и схема обмана», — сообщили в Telegram-канале РКК.

В организации подчеркнули, что официальные ресурсы РКК зарегистрированы на Госуслугах и ссылки на них размещены на официальном сайте. Они также отметили, что Российский Красный Крест не занимается поиском пропавших военнослужащих и не публикует фотографии или видео солдат: организация занимается только розыском гражданских лиц.