Минтруд представил прогноз самых востребованных кадров в России к 2032 году

На пленарной сессии Всероссийского кадрового форума в Москве Минтруд России представил семилетний прогноз о самых востребованных профессиях в стране. Об этом пишет RT на русском.
Согласно анализу, проведенному газетой «Ведомости», к 2032 году совокупный спрос на специалистов с высшим образованием составит 4,75 миллиона человек.
В центре внимания будут инженеры, IT-специалисты, ученые, врачи и педагоги. Также ожидается рост потребности в высококвалифицированных кадрах в таких сферах, как сельское хозяйство, торговля и логистика, что связано с увеличением производительности труда и развитием информационных технологий.
Кроме того, специалисты со средним профессиональным образованием займут значительную долю на рынке труда — 65% от общей кадровой потребности. В ближайшие годы будут востребованы медсестры, фельдшеры, акушеры, электромеханики, автомеханики, станочники и другие рабочие специальности.
По прогнозам, России потребуется дополнительно привлечь более 1,7 миллиона квалифицированных рабочих и 1,33 миллиона неквалифицированных кадров.