Минтруд представил прогноз самых востребованных кадров в России к 2032 году

На Всероссийском кадровом форуме в Москве Минтруд представил семилетний прогноз востребованных профессий до 2032 года. К 2032 году спрос на специалистов с высшим образованием составит 4,75 млн человек. Среди ключевых профессий — инженеры, IT-специалисты, ученые, врачи и педагоги. Также увеличится потребность в кадрах для сельского хозяйства, торговли и логистики из-за роста производительности и развития IT. Специалисты со средним профессиональным образованием будут составлять 65% от общего спроса. Особенно востребованы медсестры, фельдшеры, акушеры, электромеханики, автомеханики и станочники. В целом России потребуется привлечь свыше 1,7 млн квалифицированных и 1,33 млн неквалифицированных рабочих кадров.

На пленарной сессии Всероссийского кадрового форума в Москве Минтруд России представил семилетний прогноз о самых востребованных профессиях в стране. Об этом пишет RT на русском.

Согласно анализу, проведенному газетой «Ведомости», к 2032 году совокупный спрос на специалистов с высшим образованием составит 4,75 миллиона человек.

В центре внимания будут инженеры, IT-специалисты, ученые, врачи и педагоги. Также ожидается рост потребности в высококвалифицированных кадрах в таких сферах, как сельское хозяйство, торговля и логистика, что связано с увеличением производительности труда и развитием информационных технологий.

Кроме того, специалисты со средним профессиональным образованием займут значительную долю на рынке труда — 65% от общей кадровой потребности. В ближайшие годы будут востребованы медсестры, фельдшеры, акушеры, электромеханики, автомеханики, станочники и другие рабочие специальности.

По прогнозам, России потребуется дополнительно привлечь более 1,7 миллиона квалифицированных рабочих и 1,33 миллиона неквалифицированных кадров.