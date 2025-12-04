Минпросвещения РФ вводит новый стандарт обучения для 10-11-х классов с 2027 года

Министерство просвещения РФ разработало новый единый стандарт обучения для школьников 10-11-х классов, который вступит в силу с 1 сентября 2027 года. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно документу, старшеклассники будут обязаны изучать не менее 13 предметов, включая два на углубленном уровне. В некоторых регионах также будет возможность преподавания родного языка и литературы.

Образовательные учреждения смогут инициировать создание профильных классов, таких как физико-математические, литературно-исторические и медицинские. Стандарты также касаются оборудования кабинетов для изучения химии, биологии и физики. Общее количество учебных часов за два года должно составлять от 2 312 до 2 516, что не превышает 37 часов в неделю.

Школы будут самостоятельно разрабатывать планы учебной и внеурочной деятельности, направленные на развитие самостоятельности и личностного самоопределения учащихся, опираясь на традиционные духовно-нравственные ценности России. Ожидается, что старшеклассники будут мотивированы к социально значимой деятельности и служению Отечеству.