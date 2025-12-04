Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 04
Птн, 05
Сбт, 06
ЦБ USD 77.96 0.5 04/12
ЦБ EUR 90.59 0.74 04/12
Нал. USD 79.03 / 77.80 04/12 11:51
Нал. EUR 91.70 / 92.00 04/12 11:51
Новости
Итоги года New
Публикации
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
775
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
897
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
1 512
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
24 ноября 15:54
1 072
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Минимущество: ДОМ. РФ случайно выставил на продажу здание правительства в Рязани
В ДОМ. РФ случайно выставили на продажу здание правительства Рязани на улице Ленина. Это заметил рязанский градозащитник Александр Дударев в комментариях под постами губернатора Павла Малкова, после чего власти ответили. На инвестиционной платформе ДОМ. РФ на короткое время появились объявления о торгах 2026 года на здания, которые сейчас используются и не предназначены для приватизации. Среди них — Екимецкая школа № 1, Дворец пионеров и здание правительства Рязанской области. В описаниях объектов указывалось, что они «не используются» и «не подключены к коммуникациям». В минимуществе Рязанской области объяснили, что это технический сбой платформы ДОМ. РФ.

В ДОМ. РФ случайно выставили на продажу здание правительства Рязани на улице Ленина. На это обратил внимание рязанский градозащитник Александр Дударев в комментариях под постами губернатора Павла Малкова, ему ответили власти.

На официальной инвестиционной площадке ДОМ. РФ, предназначенной для привлечения инвесторов к объектам культурного наследия и недвижимости, на короткое время оказались размещены объявления о предстоящих торгах 2026 года на здания, эксплуатируемые в настоящее время и не предназначенные для передачи в частные руки. Среди них — здания Екимецкой школы № 1 (в том числе корпус начальных классов), Дворца пионеров, а также здание на улице Ленина дом № 30, в котором размещается Правительство Рязанской области.

Как отметил краевед Александр Дударев, в описаниях к объектам указывалось, что они «не используются», «не подключены к коммуникациям», и посетителям сайта предлагалось высказать идеи по их новому назначению — например, кафе, гостиницы или рестораны.

Градозащитнику ответили в минимущества Рязанской области. По их информации, появление этих объявлений стало следствием технического сбоя на платформе ДОМ. РФ. На текущий момент некорректные записи удалены — они не отражали реального статуса объектов и не соответствовали планам региональных властей.