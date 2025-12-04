Минимущество: ДОМ. РФ случайно выставил на продажу здание правительства в Рязани

В ДОМ. РФ случайно выставили на продажу здание правительства Рязани на улице Ленина. Это заметил рязанский градозащитник Александр Дударев в комментариях под постами губернатора Павла Малкова, после чего власти ответили. На инвестиционной платформе ДОМ. РФ на короткое время появились объявления о торгах 2026 года на здания, которые сейчас используются и не предназначены для приватизации. Среди них — Екимецкая школа № 1, Дворец пионеров и здание правительства Рязанской области. В описаниях объектов указывалось, что они «не используются» и «не подключены к коммуникациям». В минимуществе Рязанской области объяснили, что это технический сбой платформы ДОМ. РФ.

Как отметил краевед Александр Дударев, в описаниях к объектам указывалось, что они «не используются», «не подключены к коммуникациям», и посетителям сайта предлагалось высказать идеи по их новому назначению — например, кафе, гостиницы или рестораны.