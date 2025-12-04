Рязань
Метеоролог Леус: на Земле продолжается магнитная буря
На Земле продолжается магнитная буря. Об этом 4 декабря сообщил в своем Telegram-канале метеоролог Михаил Леус.

Магнитная буря началась вечером 3 декабря. Ночью продолжалась с перерывами. Около полуночи уровень магнитной бури достиг класса G2 (средний).

В настоящий момент она продолжается. Уровень магнитной бури — G1 (слабая).

По словам Михаила Леуса, причиной формирования возмущений магнитного поля стало попадание Земли в поток быстрого солнечного ветра из корональной дыры, выходящей в центральную часть солнечного диска. Также их спровоцировал выброс плазмы.

По прогнозам метеоролога, возмущения магнитного поля продлятся по 5 декабря.

Ранее сообщалось, что первая зимняя магнитная буря накрыла Землю.