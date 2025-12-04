Метеоролог Леус: на Земле продолжается магнитная буря

Магнитные бури начались вечером 3 декабря. Ночью продолжались с перерывами. Около полуночи уровень магнитной бури достиг класса G2 (средний). В настоящий момент она продолжается. Уровень магнитной бури — G1 (слабая). По словам Михаила Леуса, причиной формирования возмущений магнитного поля стало попадание Земли в поток быстрого солнечного ветра из корональной дыры, выходящей в центральную часть солнечного диска. Также магнитную бурю спровоцировал выброс плазмы. По прогнозам метеоролога, возмущения магнитного поля продлятся по 5 декабря.