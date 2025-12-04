Рязань
Инвестиционный форум «РОССИЯ ЗОВЕТ!» завершен

16-й Инвестиционный форум ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» завершен. В этом году он обновил формат, стартовал в Санкт-Петербурге, прошел в Екатеринбурге, Казани и Краснодаре и завершился традиционной встречей международного уровня в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

В работе форума приняли участие 5 тысяч частных инвесторов, бизнесменов, представителей органов власти.

2-3 декабря на площадке в Центре международной торговли в Москве собралось почти 2 тысячи гостей из 30 стран мира, включая Китай, Иран, Индию, страны Аравийского полуострова, Центральной Азии, Европы, Африки. Выступление президента России Владимира Путина стало главным событием первого дня форума.

Также в первый день участники обсудили на макроэкономической сессии глубокие структурные изменения в экономике, баланс на валютном рынке и поиск драйверов для долгосрочного роста.

В дискуссии участвовали заместитель руководителя Администрации президента России Максим Орешкин, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, министр экономического развития РФ Максим Решетников, министр финансов РФ Антон Силуанов, основатель и глава компании Kismet Capital Group Иван Таврин, председатель правления компании New New Shipping Фань Юй Синь.

Второй день на московской площадке был посвящен развитию финансового рынка и частным инвесторам, количество которых в России уже достигло 40 млн человек. На пленарной сессии участники констатировали, что экономика России перешла к более сбалансированной динамике, а финансовый рынок готов к рывку при появлении нужных триггеров.

Аналитики «ВТБ Мои Инвестиции» представили инвестиционную стратегию на 2026 год и прогнозы по основным макроэкономическим показателям. Они отметили, что на ее формирование повлияли внешняя конъюнктура и скрытый потенциал экономики.

В сессиях с компаниями-эмитентами и представителями госорганов основными темами обсуждения стали лучшие инвестиционные инструменты на следующий год, управление рисками, применение ИИ на финансовом рынке и лучшие практики по управлению ликвидностью для компаний. На площадке работала Школа юного инвестора.