ЦБ выпустит памятные монеты с «Фиксиками»
В обращение 5 декабря выпускаются памятные монеты разных номиналов и состава: трехрублевая серебряная и две 25-рублевые — из стали с никелевым покрытием и из медно-никелевого сплава с цветным покрытием.
ЦБ выпустит памятные монеты «Фиксики» серии «Российская (советская) мультипликация». Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.
Фото и видео: Банк России