ЦБ выпустит памятные монеты с «Фиксиками»

В обращение 5 декабря выпускаются памятные монеты разных номиналов и состава: трехрублевая серебряная и две 25-рублевые — из стали с никелевым покрытием и из медно-никелевого сплава с цветным покрытием.