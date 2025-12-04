Администрация Рыбного отреагировала на ситуацию с дорогой после недавнего ДТП

После недавнего ДТП на участке дороги между улицами Перспективной и Берёзовой в Рыбном, где был сбит 16-летний подросток, администрация района предоставила официальный ответ на обращения обеспокоенных жителей. Об этом сообщает портал «Рыбное. нет».
Люди неоднократно жаловались на отсутствие освещения и тротуара, называя этот участок одним из самых опасных в городе.
Несмотря на то, что освещение было установлено оперативно еще до инцидента, проблема с отсутствием тротуара остается актуальной. Пешеходы по-прежнему вынуждены передвигаться по проезжей части, что создает дополнительные риски, особенно с учетом движения маршрутного транспорта.
В официальном ответе администрации сообщается, что в настоящее время проводятся кадастровые работы для оформления необходимых земельных участков, что станет основой для дальнейшего строительства тротуара и создания полноценной инфраструктуры. После завершения кадастровых процедур планируется разработка проектно-сметной документации на реконструкцию дороги.
Жители надеются, что процесс не затянется, ведь дорога уже много лет вызывает опасения.
Фото: Рыбное. нет