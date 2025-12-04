Администрация Рыбного отреагировала на ситуацию с дорогой после недавнего ДТП

После недавнего ДТП, где был сбит 16-летний подросток на участке между улицами Перспективной и Берёзовой в Рыбном, администрация района ответила на жалобы жителей. Люди неоднократно указывали на отсутствие освещения и тротуара, считая этот участок одним из самых опасных. Хотя освещение установили ещё до инцидента, пешеходы всё ещё вынуждены идти по проезжей части, параллельно с движущимся общественным транспортом. В администрации сообщили, что сейчас идут кадастровые работы для оформления земли под строительство тротуара и инфраструктуры. После этого начнётся разработка проектно-сметной документации на реконструкцию дороги. Жители надеются, что процесс не затянется, так как проблема существует уже много лет.

После недавнего ДТП на участке дороги между улицами Перспективной и Берёзовой в Рыбном, где был сбит 16-летний подросток, администрация района предоставила официальный ответ на обращения обеспокоенных жителей. Об этом сообщает портал «Рыбное. нет».

Люди неоднократно жаловались на отсутствие освещения и тротуара, называя этот участок одним из самых опасных в городе.

Несмотря на то, что освещение было установлено оперативно еще до инцидента, проблема с отсутствием тротуара остается актуальной. Пешеходы по-прежнему вынуждены передвигаться по проезжей части, что создает дополнительные риски, особенно с учетом движения маршрутного транспорта.

В официальном ответе администрации сообщается, что в настоящее время проводятся кадастровые работы для оформления необходимых земельных участков, что станет основой для дальнейшего строительства тротуара и создания полноценной инфраструктуры. После завершения кадастровых процедур планируется разработка проектно-сметной документации на реконструкцию дороги.

Жители надеются, что процесс не затянется, ведь дорога уже много лет вызывает опасения.

Фото: Рыбное. нет