А что в кино? «Метод исключения», «Шальная императрица» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
- Комедийный триллер «Метод исключения» (Корея Южная, Франция). Специалист по целлюлозной промышленности Ю Ман-су теряет работу и, не находя нового места, оказывается на грани утраты дома. Отчаяние приводит его к радикальному решению — устранить конкурентов, претендующих на вакансию его мечты. Фильм был номинирован на «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля 2025 года.
- Приключенческая комедия «Шальная императрица» (Россия). После шуточного ритуала троих подруг в современном Петербурге неожиданно появляется Екатерина II. Осваивая XXI век, императрица вызывает цепочку изменений в реальности, с которыми героиням предстоит разобраться.
- Фантастическая комедия «Роман с того света» (Россия). В 1989 году водитель мусоровоза Рома случайно получает доступ к мистическому ковру, который переносит его в будущее. Там ему предстоит переосмыслить собственное прошлое и попытаться изменить судьбу.
Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».